72-летняя София выглядит в своем возрасте так, что ее по этот день осыпают комплиментами поклонники. Однако при виде снимков, на которых сказка эстрады позирует в молодом возрасте, многие с трудом узнали певицу, пишет со ссылкой на .

Дело в том, что 22 сентября ровно 51 год назад София вышла замуж за руководителя ансамбля "Червона рута" Анатолия Евдокименко. Поклонники решили вспомнить этот знаменательный день и опубликовали снимки, сделанные во время бракосочетания звездной пары. По словам пользователей социальных сетей, Софию Михайловну трудно узнать на архивных фотографиях, несмотря на то, что и сейчас она продолжает потрясающе выглядеть.

Кроме того, по мнению многих поклонников певицы, именно ее брак с Анатолием Евдокименко является примером настоящей любви, дружбы и верности. Напомним, что Анатолий скончался в 2002 году. Известно, что у мужчины случился инсульт. Певица посвятила умершему мужу немало песен, включая популярную композицию "Белый танец".

Однако даже спустя годы после смерти Анатолия Евдокименко его наследие остается живым благодаря его внучке. Отметим, что София Евдокименко решила пойти по стопам бабушки и дедушки. Девушка записала авторскую песню, которой пророчат стать большим хитом.

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