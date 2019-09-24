Неполитические Сводки
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|Кличко согласился на бой с посетителем ресторана за гонорар в долларах и с шестью нулями
|24.09.2019 14:26
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Посетитель одного из киевских ресторанов вызвал на бой мэра города Виталия Кличко. Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе согласился на поединок за гонорар с шестью нулями.
Об этом сам Кличко рассказал на съемках передачи Елены Кирик "Личная территория" на канале NewsOne, передает со ссылкой на .
"Несколько дней назад зашел в ресторан, а там компания сидела уже навеселе. Один такой выходит и говорит: "Ты - Кличко. Видел твои бои, но могу сказать, что я готов с тобой посоревноваться и, я уверен, что смогу тебя победить", - поведал мэр журналистке.
По словам градоначальника, это был далеко не первый случай, когда его вызывали на бой незнакомые люди. Однако он всегда находит отговорки. Вот и в этот раз Кличко решил запросить большой гонорар за поединок.
"Я говорю: "Я же профессионал, а профессионал боксирует только за деньги. Драться бесплатно не в моих правилах. Я очень дорогой. Если соберешь пару миллионов долларов, то, может, мы и с тобой сможем встретиться". Он подумал и потом отказался. Видимо решал, где ему собрать столько денег, чтобы устроить бой с Кличко", - пояснил мэр.