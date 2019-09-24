Жители оккупированного Крыма в шоке от того, что их отказываются не то, чтобы лечить в местных больницах, а даже записывать к нужному врачу

Ситуацию в медицинских учреждениях крымчане называют «полным беспределом», передает со ссылкой на .

В сети появились «крики души» жителей аннексированного полуострова на то, что они не могут попасть в государственные больницы из-за огромных очередей. Очереди настолько велики, что записаться к нужному специалисты можно только через несколько недель или даже месяцев.

Об этом в социальной сети Twitter пишет крымский блогер RoksolanaToday&Крым25%.

Блогер опубликовала скриншоты из местной группы в соцсети «Черный список Симферополь». Автор публикации жалуется на городскую больницу №7 в Симферополе. Сообщается, что человек хотел записаться к ЛОРу, однако это вероятно сделать только три раза в неделю в короткий промежуток времени.

«И если повезет записаться, то через две недели только прием», – добавил крымчанин.

Он добавил, что когда пришел в поликлинику, чтобы попытаться записаться, то увидел огромную очередь. Он простоял полчаса, в течении которых можно было занести свое имя в книгу записей, но его очередь так и не подошла.

В комментариях к жалобе, другие местные жители подтверждают правдивость написанного и добавляют свои «интересные истории».

«Запись к терапевту: есть через 2 недели окошко, а потом еще дней через 50 можно будет попасть к эндокринологу», «Беспредел полный во всех больницах. Короче, хотя помирай – а твоя очередь еще не подошла», – пишут измученные российской медициной крымчане.

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