Бывший коллега президента Украины рассказал о том, как изменился после его избрания на пост главы государства, передает со ссылкой на .

Кошевой и Зеленский дружат уже больше 15 лет, на протяжении которых они поддерживали тесную связь как на работе, так и вне ее. Кошевой признался, что это не изменилось и после победы Зеленского на выборах. Об этом звезда «Квартала 95» рассказала в программе «ЖВЛ».

«Я дружу со своим другом, как и до этого дружил. 15 лет не заморачивался, какая должность. Сейчас меньше общаемся, потому что у него и без нас дел хватает», — рассказал знаток.

При этом он признал, что должность главы государства заметно изменила его давнего друга.

«Ну как изменился, он немножко притомился, мне кажется. По голосу слышно, что он хочет казаться бодрым. Сложно, но он знал, куда шел», — отметил Кошевой.

Он также признался, что сам не видит себя в политике и поделился своими мыслями о новом месте работы Зеленского. Кошевой заявил, что интерьер Офиса Президента ему совсем не понравился и объяснил, почему.

«Я пришел в Офис Президента впервые после инаугурации. Я увидел, что там происходит, я имею в виду в коридорах, ковры все.. СССР… следовательно я окончательно решил, что мне нечего там делать. Просто буду ходить туда на экскурсии и все», — подытожил виртуоз.

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