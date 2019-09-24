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|Порошенко отличился хамством на дороге
|24.09.2019 15:22
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Народного депутата и экс-президента Украины Петра Порошенко поймали на нарушении правил дорожного движения: он перешел дорогу в правительственном квартале на красный свет.
Соответствующее видео было опубликовано на Youtube канале "ЗупиниЛося", пишет со ссылкой на .
На записи можно увидеть как прежний президент выходит из припаркованного автомобиля и сразу же, не глядя, идет через дорогу. Автор видео кричит Порошенко вслед, что тот нарушил правила и прошел на красный сигнал светофора. Украинское законодательство предусматривает за соответствующее преступление штраф в размере 51 грн.
В комментариях мнения по поводу тяжести правонарушения Порошенко разделились.