В Польше заявили, что собирала информацию о политиках и бизнесменах, которые были клиентами двух осужденных сутенеров из Украины, передает со ссылкой на и

Отмечается, что в 2018 году в Польше вынесли приговор гражданам Украины Евгению и Алексею Р., которые на протяжении 16 лет владели эскорт-службой в Подкарпатском воеводстве.

По данным издания, в 2011 году их адвокат сообщил в местную прокуратуру о "шпионаже против Польши". Братья заявляли, что с 2007 года приглашала их танцовщиц на беседы, во время которых интересовалась о клиентах эскорт-агентств, в частности "политиках и бизнесменах", и собирала материалы в виде "CD-дисков и флешек".

"Они спрашивали, каким бизнесом мы занимаемся, сколько у нас клубов, кто на нас работает, какие у нас деловые и политические связи. Они спрашивали, какие конкретно политики и бизнесмены бывают в наших заведениях", – сказано в показаниях одного из братьев.

Польская прокуратура заявила, что не нашла видеозаписей в борделях, но, как пишет газета, обыски начались только в 2016 году после задержания.

Отмечается, что в заведениях могли быть записаны около 4 тысяч видео, которые касались политиков, вице-министра обороны, архиепископа и председателя отделения полиции в воеводстве. "Записи предназначались для передачи в Украину", – утверждает издание.

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