Виноградные косточки имеют ряд полезных свойств. В частности, виноград с косточками рекомендуется есть людям, страдающим заболеваниями сердца.

Кроме того, этот продукт помогает предотвращать развитие рака, пишет со ссылкой на "".

Этим эффектом обладают содержащиеся в косточках антиоксиданты. Например, в них присутствует токоферол, защитное действие которого на организм распространяется против клеток рака молочной железы, кожи или простаты.

Виноградные косточки также способны усиливать кровеносные сосуды и очищать кровь. Они содержат вещества, активизирующие кровообращение, и в этом качестве полезны в борьбе с выпадением волос.

Специалисты отмечают, что виноградные косточки обладают и противовоспалительными свойствами, следовательно полезны в лечении колита, гастрита, инфекций мочевыводящих путей и кишечника.

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