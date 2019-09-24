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На Донбассе подорвался друг террориста Прилепина
24.09.2019 16:35
На Донбассе подорвался друг террориста Прилепина По теме:

В понедельник, 23 сентября, на Донбассе на мине подорвался друг российского писателя и бывшего советника ликвидированного главы так называемой ДНР Захара Прилепина Эрван Кастель.

Об этом писатель-боевик написал на своей странице в Twitter, опубликовав фото своего товарища, передает  со ссылкой на .

"Сегодня (23 сентября, - прим. ред.), во время выполнения задания на линии разграничения, мой товарищ, служивший в нашем полку, доброволец из Франции Эрван Кастель подорвался на мине. Сейчас он находится в одном из госпиталей ДНР (так называемой, - прим. ред.), состояние крайне тяжелое", - написал он.

"Фсем шампанского!" – прокомментировал новость блогер под ником Фашик Донецкий в Twitter.







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