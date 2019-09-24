С 23 сентября по 22 октября Солнце будет находиться в знаке Весов. И это повлияет на ваши отношения.

Те люди, которые более интуитивны, почувствуют сильную связь со своими партнерами, другие же будут заняты поиском баланса между личной жизнью и работой.

И вот как будет выглядеть ваша жизнь в период Весов, пишет со ссылкой на .

Овен (21 марта - 19 апреля).

Вам нужно научиться быть более гибким в этот период, или вы можете столкнуться с некоторыми проблемами со своими друзьями и близкими. Вы можете не получить то, что желаете, следовательно идите на компромисс.

Телец (20 апреля - 20 мая).

В период Весов вы станете более трудоспособным. Настолько, что это даже заметит ваше руководство. А значит, вероятно повышение по службе. Главное - правильно распределить свои приоритеты.

Близнецы (21 мая - 20 июня).

Вы будете чувствовать себя более сексуально, чем обычно. Но все же старайтесь контролировать свои желания. И не забывайте о финансах, не тратьте лишнего. Все внимание на любой вечеринке будет сосредоточено на вас, пользуйтесь этим.

Рак (21 июня - 22 июля).

Будьте осторожны, вас попытаются втянуть в семейную драму. Лучше сосредоточьтесь на том, что вы давно планировали сделать. Это оставит место для вашей личной жизни, но и поможет сохранить границы.

Лев (23 июля - 22 августа).

Сейчас не время стыдиться того, чего вы хотите; пришло время быть смелым и общительным. Жестко отстаивайте свою позицию, это важно, чтобы получить желаемое.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Самое главное - будьте честны сами с собой, думайте о том, что вам приходится переживать. Старайтесь вынести урок с каждой ситуации и стать сильнее. Смотрите в корень проблемы.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Это идеальное время для вас, все ваши планы и мечты будут сбываться. Не бойтесь стать более открытыми и заявлять о своих чувствах.

Это ваш личный Новый год - загадывайте желания и Вселенная их исполнит.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Сейчас самое время обниматься с близкими под теплым одеялом. Старайтесь провести как можно больше времени со своими возлюбленными. Кроме того, обратите внимание на ваш внутренний мир, на ваши интересы и потребности, поймите, что из этого списка действительно важно.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря).

Вы любите общение, но сохраняйте дистанцию. Дайте человеку сначала привыкнуть к вам. Не форсируйте события, все случится тогда, когда должно.

Козерог (22 декабря - 19 января).

Не берите работу домой. Для вас сейчас важно найти баланс между офисом и семьей. Да, у вас будут возможности для карьерного роста, но проявите милосердие и сами к себе.

Водолей (20 января - 18 февраля).

Обратите внимание на свою творческую сторону. Это может выразиться в новом художественном проекте или просто благоустройстве дома. Вам могут трудно даваться эти усилия, но результаты вас удивят.

Рыбы (19 февраля - 20 марта).

Пересмотрите свои отношения. Настало время понять «кто друг, кто враг, а кто просто так». Будьте честны в том, что вы хотите сделать для других, и что вам нужно взамен. Но все же не спускайтесь в психоанализе в кротовые норы, любую ситуацию можно исправить.

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