Защитник "" Никита Бурда рискует пропустить более полугода из-за разрыва крестообразной связки колена. Об этом сообщает Telegram-канал "Записки Динамовца", передает со ссылкой на .

"По нашей информации, у Бурды "кресты", ориентировочно мы сможем увидеть нашего защитника в апреле/мае.Пожелаем Никите здоровья и терпения, вернутся на поле ещё сильнее! Скорейшего выздоровления, мы тебя ждём!", говорится в сообщении.

Напомним, Никита Бурда получил травму в матче 8 тура чемпионата Украины против "Ворсклы". В начале второго тайма безуспешно пошел в единоборство, после чего не смог согнуть ногу.

В этом сезоне Никита Бурда провел в составе "" 7 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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