Бывший игрок НБА Андре Эмметт был застрелен прошлой ночью в Далласе (США). Эмметт умер в больнице в возрасте 37 лет.

О смерти известного баскетболиста сообщает "USA TODAY", передает со ссылкой на .

"Около 2:30 утра до одежде и подошли двое неизвестных подозреваемых, когда он сидел в своей машине перед своей резиденцией. Пидозрюви показали пистолет, после чего произошла ссора, во время которой жертва был застрелен, когда он убегал от подозреваемых", - говорится в заявлении полиции Далласа.

Прохожий видел в одежде неподалеку от его дома и позвонил за помощью. Эмметт был доставлен в больницу, где он умер, сообщила полиция Далласа. Свидетели сообщили полиции, что видели двух подозреваемых, которые скрылись с места происшествия после того, как сели в белый 300.

Американец был избран "Сиэтл Суперсоникс" (ныне "Оклахома-Сити Тандер") на драфте 2004 года 35-м номером. Свингмен провел в НБА 14 матчей за "Мемфис" и "Нью-Джерси". Большую часть карьеры Андре провел в клубах Азии, Южной Кореи и Европы.

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