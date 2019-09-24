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- Трамп надеется на публикацию стенограммы его телефонного разговора с Зеленским
|Трамп надеется на публикацию стенограммы его телефонного разговора с Зеленским
|24.09.2019 18:46
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Дональд Трамп надеется на то, что стенограмма его телефонного разговора с Владимиром Зеленским вскоре будет опубликована.
Об этом он сказал в рамках встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Нью-Йорке, передает со ссылкой на .
"После публикации стенограммы у всех будет возможность убедиться, что я не оказывал давление на Украину", - сказал Трамп.
Прзидент Дональд Трамп подтвердил, что обсуждал в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским вопросы семьи бывшего вице-президента Джо Байдена.