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|Роналду пропустит ближайший матч "Ювентуса"
|24.09.2019 19:04
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Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не попал в заявку команды на следующий матч. Таким образом, португалец пропустит поединок "старой синьоры" против "Брешии" в 5-м туре Серии А, передает со ссылкой на .
Ранее главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри сообщал, что предоставит Роналду отдых. Вчера Криштиану почувствовал мышечную усталость.
В нынешнем сезоне 34-летний Роналду провел 5 матчей за "". На счету португальца 2 гола и 1 результативная передача
"" после четырех сыгранных туров идет на втором месте в турнирной таблице Серии А, уступая лидеру "Интеру" 2 очка. Матч против Брешии состоится завтра, 24 сентября. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.