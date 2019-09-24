вчера отбыл в . В рамках визита глава государства уже завтра, 25 сентября, проведет первую встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Украинские СМИ и политики в контексте этой встречи активнее только обсуждают подготовку к будущему саммиту в "нормандском формате". Договоренность о дате и условиях саммита как раз и может быть достигнута в ближайшие дни в Нью-Йорке, передает со ссылкой на .

Американцы также активно обсуждают будущую встречу Трампа с Зеленским, но совсем по другой причине. За океаном продолжает набирать обороты скандал с телефонными переговорами двух президентов, которые состоялись летом этого года. На них Трамп якобы требовал от Зеленского начать расследование относительно Хантера Байдена, сына экс-вице-президента Джо Байдена, в связи с работой Байдена-младшего в украинской газодобывающей компании Burisma экс-министра экологии Николая Злочевского.

Байден-старший имеет очень высокие шансы стать кандидатом от Демократической партии на выборах следующего года и, по данным последних соцопросов, намного обходит по рейтингам самого Трампа.

За эту историю активно ухватились американские демократы, увидев в ней шанс нанести серьезный удар по Трампу после того, как история с вмешательством России в американские выборы 2016 года действительно закончилась ничем. Опять начались разговоры о возможном импичменте президента .

Глава комитета по вопросам разведки демократ Адам Шифф заявил, что если будет доказано, что американский президент пытался шантажировать Зеленского, задерживая поставку военной помощи Украине, то импичмент – "это единственное средство".

Но его поддерживают не все однопартийцы-демократы, а процедура отстранения главы государства в довольно сложная. В частности, для этого потребуется собрать минимум две третьих голосов в Сенате, ныне подконтрольном республиканцам. Тем не менее, как сообщает американское издание Politico, в команде Трампа продолжает работу юридическая команда из нескольких десятков адвокатов, задача которых – "остановить импичмент до того, как он начнется".

Параллельно с оправданиями со стороны соратников Трампа и его самого республиканцы пытаются переключить внимание на Байдена, его связи в Украине и собственное же признание в том, как под его давлением в 2016 году был уволен украинский генпрокурор Виктор Шокин.

Сам же Трамп был вынужден признать, что он говорил с Зеленским о Байдене, но лишь в контексте борьбы с коррупцией в самой Украине. "Мы хотим честности от страны, с которой мы имеем дело. Я считаю, что с новым президентом (Украины – ред.) вы увидите больше честности", – заявил американский президент.

Кульминация всей этой истории явно впереди, 26 сентября на слушания в Конгресс вызван и.о. директора американской разведки Джозеф Магуайр. Сейчас Украина и июльский разговор Трампа с Зеленским – топовая тема во всех американских СМИ. Повышенное внимание американской прессы к визиту украинского президента в гарантировано.

Потому Зеленскому и его дипломатической команде предстоит непростое испытание – сдержать напор со стороны, не ввязаться во внутриамериканские политические разборки и при этом не испортить отношения лично с хозяином Белого дома.

В прошлый раз история с Байденом и его сыном в контексте Украины всплывала этой весной накануне первого тура президентских выборов. Инициатором стал тогдашний генпрокурор Юрий , давший резонансное интервью американскому журналисту Джону Соломону. Глава ГПУ рассказал, что американский посол Мари Йованович, начавшая работать в при президенте-демократе Бараке Обаме, якобы передала список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие.

Также, по словам , украинские правоохранители под влиянием американских демократов организовали "слив" данных о причастности политтехнолога Трампа Пола Манафорта к "черной бухгалтерии" , и случилось это как раз в разгар американских президентских выборов.

На происходящее обратил внимание лично Трамп в своем Twitter. "По мере того, как исчезает российский сговор, появляется украинский след, чтобы помочь ", – процитировал американский президент название статьи Джона Соломона. В политических кулуарах ходили слухи о том, что далее должны были появиться разоблачающие показания о деятельности компании Burisma и Хантере Байдене, но этого не произошло, и история постепенно сошла на нет.

В мае с визитом в Украину собирался личный адвокат Трампа Руди Джулиани, и в ходе него он якобы собирался опять поднять вопрос с расследованием против Хантера Байдена, но визит был отменен. Эта тема снова возникла только на прошлой неделе, и уже с гораздо большим резонансом.

С учетом присущего Трампу упорства, с которым он обычно гнет выбранную им линию поведения, несмотря на всю критику со стороны оппонентов, он может попытаться снова поднять тему с расследованием против Байдена уже на встрече с Зеленским, тем самым загоняя украинского президента в опасную ловушку.

В обмен на "сотрудничество" в деле Байдена руководитель может сделать какое-либо громкое заявление в поддержку Украине, особенно важное в свете будущих переговоров "нормандской четверки", объявить об очередных траншах военной или финансовой помощи, совместных украино-американских проектах и т.д.

А у Зеленского, в свою очередь, возникнет соблазн это предложение принять, представив его как свою выдающуюся дипломатическую победу. И попутно утереть нос внутренним критикам, скептически оценивающим внешнеполитические умения новой власти.

Но тактическая победа в таком случае почти наверняка обернется стратегическим поражением. И дело не только в том, что Украина, как ни печально, в этой истории выступает только разменной монетой во внутриамериканских политических разборках.

Ввязываться в противостояние внутри самой могущественной страны мира политический вес Украины просто не позволяет. Отношения с демократами можно испортить действительно и очень надолго, да и внутри Республиканской партии далеко не все в восторге от Трампа и его постоянных выходок.

В своем интервью "Громадському" глава украинского Вадим Пристайко подчеркнул важность именно двухпартийной поддержки Украины, и со стороны демократов, и со стороны республиканцев. Возможное давление Трампа на Зеленского в июльском телефонном разговоре украинский дипломат отрицает, хотя и в мягких выражениях.

Перед встречей в среду Пристайко точно должен проконсультировать Зеленского о том, чем заканчиваются попытки украинских политиков играть во внутриамериканских играх. На выборах 2016 года вся украинская вершина во главе с Петром Порошенко открыто сделала ставку на Хиллари , которой социологи предрекали уверенную победу.

Но тогда руководство страны грубо ошиблось, испортив отношения с Трампом с самого начала его каденции, в период, когда Украине была крайне важна американская помощь и поддержка. Зеленскому, который еще во время президентской гонки часто обещал не повторять ошибок своего предшественника, сейчас представляется хороший случай сдержать это обещание.

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