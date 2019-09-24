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Самый красивый гол в прошлом сезоне был забит в ворота команды Реброва
24.09.2019 20:01
Самый красивый гол в прошлом сезоне был забит в ворота команды Реброва По теме:

Нападающий "Види" Даниэль Жори получил премию Пушкаша за самый красивый гол 2019 года, передает со ссылкой на .

Венгерский нападающий отметился фантастическим голом в матче чемпионата Венгрии в ворота "Ференцвароша", который тренирует украинский специалист .

Венгр обогнал таких звездных соперников как Лионель Месси и Хуан Кинтеро, которые попали в тройку финалистов. Опрос проводился на сайте .

В этом сезоне "Види" уверенно лидирует в чемпионате Венгрии опережая прошлогоднего чемпионат "Ференцварош" на 6 очков.







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