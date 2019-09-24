Встреча в нормандском формате может состояться в течение ближайших недель.

Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон во время 74-й сессии Генассамблеи журналистам "Интерфакс", передает со ссылкой на .

"В ближайшие недели", - сказал он, отвечая на вопрос, когда может состояться встреча в нормандском формате.

Украина считает наиболее реальной встречу лидеров государств "нормандского формата" в середине октября.

был готов к встрече лидеров государств "нормандского формата" 17 сентября.

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