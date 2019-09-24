Президент заверил, что будет выгонять российского оккупанта с территории Украины.

Об этом он сказал на встрече с украинской диаспорой в передает со ссылкой на .

О встрече рассказал президент Украинского конгрессного комитета Америки Андрей Футей, пишет "Укрінформ"

"Президент был очень открытый с нами. Он человек, который имеет страшный груз на своих плечах в нынешней ситуации. Но он откровенно объяснил нам некоторые свои планы, в том числе по Донбассу, Крыму.

Он нас заверил, что его путь заключается в дальнейшем защите украинской идентичности, украинской территориальной целостности, возвращении всех наших территорий, изгнании врага, который оккупировал Украину", - сказал Футей.

Зеленский встретился с диаспорой в Украинском институте Америки вечером 23 сентября во рамках визита в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее .

Футей рассказал, что община была приятно удивлена, что Зеленский приехал на встречу с диаспорой первым образом, сразу с самолета.

12 апреля прошло 5 лет с начала российской агрессии на Донбассе.

В войне погибли 4060 украинских военных и добровольцев. Ранения получили почти 10 тыс. человек. Пропавших без вести 410 человек.

12 800 мирных жителей погибли. Ранения получили 24 тыс. человек. 2 млн человек вынуждены были уехать из региона.

Украинские воины освободили почти 15 тыс. кв. км территорий. держат оборону на линии соприкосновения.

В марте 2014-го Россия аннексировала Крым.

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