Неполитические Сводки
|Рупор Кремля захотел "поиграть" в правозащитника
|24.09.2019 21:54
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Российский пропагандист Кирилл Вышинский, которого недавно обменяли на политзаключенных, согласился войти в Совет по правам человека при президенте передает со ссылкой на .
Будет предоставлять "экспертную" помощь по делам, касающимся Украины, сообщает "РИА новости".
Вышинский заявил об отказе от украинского гражданства и попросил у российского президента Владимира Путина "правовой защиты".
В ДМС заявили, что не могут аннулировать его гражданство, поскольку он является подозреваемым.
До конца года между Украиной и Россией может произойти еще один обмен пленными. Об этом рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека в эфире "Сніданок с 1+1".