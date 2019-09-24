Российский пропагандист Кирилл Вышинский, которого недавно обменяли на политзаключенных, согласился войти в Совет по правам человека при президенте передает со ссылкой на .

Будет предоставлять "экспертную" помощь по делам, касающимся Украины, сообщает "РИА новости".

Вышинский заявил об отказе от украинского гражданства и попросил у российского президента Владимира Путина "правовой защиты".

В ДМС заявили, что не могут аннулировать его гражданство, поскольку он является подозреваемым.

До конца года между Украиной и Россией может произойти еще один обмен пленными. Об этом рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека в эфире "Сніданок с 1+1".

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