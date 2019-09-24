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|Зеленский подписал закон о Плане обороны Украины
|24.09.2019 22:32
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подписал законопроект №1011, автором которого он является, о Плане обороны Украины.
Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента, передает со ссылкой на .
Последний этап прохождения документа - закон подписан, возвращен с подписью от президента.
Документом предусмотрено законодательное урегулирование издания Плана обороны Украины и предоставление права президенту утверждать его структуру.