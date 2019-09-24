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Зеленский подписал закон о Плане обороны Украины
24.09.2019 22:32
Зеленский подписал закон о Плане обороны Украины По теме:

подписал законопроект №1011, автором которого он является, о Плане обороны Украины.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента, передает со ссылкой на .

Последний этап прохождения документа - закон подписан, возвращен с подписью от президента.

Документом предусмотрено законодательное урегулирование издания Плана обороны Украины и предоставление права президенту утверждать его структуру.

 







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