Следующий этап обмена удерживаемыми между Украиной и Россией находится на фазе согласования.

Переговоры об обмене сейчас ведутся на двух площадках в минском и нормандском форматах, передает со ссылкой на .

"113 граждан Украины сейчас находятся в России и оккупированном Крыму, 89 из них это крымские татары. Безусловно, я там, где могу, поднимаю вопрос их освобождения. Украина много работает в этом направлении, и уже есть практическая договоренность об освобождении всех, но еще надо немного подождать. Такой процесс требует тишины", - подчеркнула Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека в кулуарах совещания по человеческому измерению в Варшаве.

Вся работа, которая ведется от мая - с первого дня президентства Зеленского - будет завершена тем, что все наши граждане и наши территории будут освобождены, отметила Денисова.

Украина готовит списки для следующего этапа обмена пленными.

Об этом заявил президент на 16-й встрече "Ялтинской европейской стратегии YES в .

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