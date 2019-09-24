Неполитические Сводки
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|Новый обмен пленными нуждается в тишине — Денисова
|24.09.2019 23:09
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Следующий этап обмена удерживаемыми между Украиной и Россией находится на фазе согласования.
Переговоры об обмене сейчас ведутся на двух площадках в минском и нормандском форматах, передает со ссылкой на .
"113 граждан Украины сейчас находятся в России и оккупированном Крыму, 89 из них это крымские татары. Безусловно, я там, где могу, поднимаю вопрос их освобождения. Украина много работает в этом направлении, и уже есть практическая договоренность об освобождении всех, но еще надо немного подождать. Такой процесс требует тишины", - подчеркнула Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека в кулуарах совещания по человеческому измерению в Варшаве.
Вся работа, которая ведется от мая - с первого дня президентства Зеленского - будет завершена тем, что все наши граждане и наши территории будут освобождены, отметила Денисова.
Украина готовит списки для следующего этапа обмена пленными.
Об этом заявил президент на 16-й встрече "Ялтинской европейской стратегии YES в .