Назначение Дмитрия Парфенова главным тренером "Спартака" немыслимо, потому что он украинец. Такую мысль высказал российский комментатор Василию Уткин, передает со ссылкой на .

"Такое назначение умножает автоматически примерно на десять давление на команду в случае любой неудачи. И примерно на двадцать пять повышает градус потенциальных оскорблений и целевого троллинга в сети со стороны болельщиков других команд.

Причем прорыв огромной запруды словесного поноса может произойти в любую секунду.

Вспомните, как безо всякого повода живая смердящая помойка Владимир Соловьев( российский пропагандист) просто так взял и оттоптался когда-то на тогдашнем тренере "" Калитвинцеве. Причем речь шла о том, что Калитвинцев проводит тренировки на украинском, а Юрий родился в Волгограде и украинским гражданином стал в 27 лет.

Ну и зачем такие риски? Назначение тренера с украинским паспортом сделает положение "Спартака" в публичном пространстве неуправляемо уязвимым. А потому принять такое решение может только глупый человек в состоянии безнадежной растерянности.

Говоря это, я вполне отдаю себе отчет в том, что Дмитрий Парфенов хороший тренер, спортивные достижения которого позволяют его рассматривать как потенциального тренера более амбициозного российского клуба. Но не в нынешней общественной ситуации тренером "Спартака", написал Уткин в своем Telegram.

"Спартак" не может победить уже в 4 матчах подряд. Не смог пройти квалификацию Лиги Европы. Олег Кононов может быть отправлен в отставку в любой момент. Дмитрий Парфенов родился в Одессе. Играл за локальный "Черноморец", "" и киевский "". Имя сделал себе в составе "Спартака". Сейчас является тренером "Урала".

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