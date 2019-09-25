Дональд Трамп заявляет, что должен бы получить Нобелевскую премию "за многие вещи". Но не получил, так как ее присуждают нечестно.

"Я думаю, что могу получить Нобелевскую премию за многие вещи, если бы ее присуждали честно, но это не так", - заявил Трамп 23 сентября в кулуарах сессии Генеральной ассамблеи в Нью-Йорке, передает со ссылкой на .

Трамп сказал об этом в ответ на замечание журналиста о том, что президент заслуживал бы на Нобелевскую премию в случае, если бы он помог решить спор между Индией и Пакистаном по разделенного региона Кашмир.

Кашмир действительно разделен между Пакистаном и Индией. Еще часть удерживает Китай, но обе страны претендуют на всю территорию и с 1947 года из-за этого уже имели две войны.

Ранее, предшественник Трампа на посту президента получил Нобелевскую премию мира в 2009-м.

В Испании полиция задержала девять каталонских сепаратистов по подготовке вооруженных нападений. Теракты планировались на годовщину проведения несанкционированного референдума о независимости Каталонии от Испании.

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