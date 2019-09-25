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Коломойский сменил имидж и сходил на баскетбол к сыну
25.09.2019 01:00
Коломойский сменил имидж и сходил на баскетбол к сыну По теме:

21 сентября бизнесмен появился на матче баскетбольного клуба "Дніпро", в котором играет его младший сын Григорий.

Фотографии опубликовал клуб в Facebook? передает со ссылкой на .

Коломойский-старший пришел без бороды, побритый.

Тогда "Дніпро" победил и стал обладателем Суперкубка Украины по баскетболу сезона 2019-2020.

Также соглашался на селфи с присутствующими на матче.

Григорий вернулся в Украину из Израиля. Ранее он учился в Кливлендский университете и играл в баскетбол.

5 сентября 20-летний сын бизнесмена принял участие в неофициальной игре баскетбольного клуба "" с литовским "Невежиса".







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