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|Коломойский сменил имидж и сходил на баскетбол к сыну
|25.09.2019 01:00
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21 сентября бизнесмен появился на матче баскетбольного клуба "Дніпро", в котором играет его младший сын Григорий.
Фотографии опубликовал клуб в Facebook? передает со ссылкой на .
Коломойский-старший пришел без бороды, побритый.
Тогда "Дніпро" победил и стал обладателем Суперкубка Украины по баскетболу сезона 2019-2020.
Также соглашался на селфи с присутствующими на матче.
Григорий вернулся в Украину из Израиля. Ранее он учился в Кливлендский университете и играл в баскетбол.
5 сентября 20-летний сын бизнесмена принял участие в неофициальной игре баскетбольного клуба "" с литовским "Невежиса".