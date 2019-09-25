Коломойский сменил имидж и сходил на баскетбол к сыну По теме: 21 сентября бизнесмен появился на матче баскетбольного клуба "Дніпро", в котором играет его младший сын Григорий. Фотографии опубликовал клуб в Facebook? передает со ссылкой на . Коломойский-старший пришел без бороды, побритый. Тогда "Дніпро" победил и стал обладателем Суперкубка Украины по баскетболу сезона 2019-2020. Также соглашался на селфи с присутствующими на матче. Григорий вернулся в Украину из Израиля. Ранее он учился в Кливлендский университете и играл в баскетбол. 5 сентября 20-летний сын бизнесмена принял участие в неофициальной игре баскетбольного клуба "" с литовским "Невежиса".











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