Мэр в ближайшее время представит обновленную политическую силу, с которой он будет участвовать в местных выборах, передает со ссылкой на .

"Также надо договариваться об объединении усилий - для того, чтобы город развивался", - сказал Кличко в эфире телеканала "Київ".

Он заявил, что нужно принять такой закон о столице, который обеспечит киевлянам право избирать власть городе.

"Речь не идет о фамилии или какие-то политические силы. А о ключевых принципах самоуправления, децентрализации. Чтобы киевляне избирали человека, который берет перед ними обязательства воплотить ту программу развития города, что представит жителям. И потом отвечает перед людьми за свою работу", - сказал Кличко.

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