В больше только зарплатных долгов накопили ПАО "Завод Маяк" и "Мостобуд", "Луганськвугілля" и ПАО "", передает со ссылкой на .

Компания "Завод Маяк" задолжали работникам 12,2 млн грн. ПАО "Мостобуд" не выплатил зарплаты на 7,55 млн грн, передает в Facebook Управления государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции .

Предприятие "Луганськвугілля" задолжало более 5 млн грн зарплаты. ПАО "" - 4,4 млн грн.

"Каждый желающий может без каких-либо препятствий через портал erb.minjust.gov.ua проверить, платит ли конкретное предприятие зарплату своим работникам", - отметили госисполнители.

В прошлом году в Украине было выявлено более 25 тыс. работников без надлежащего оформления трудовых отношений. На работодателей наложили штрафы на сумму около 1,7 млрд грн. Больше только неофициально оформленных работников в торговле, гостиницах, ресторанах, на строительстве, промышленности и сельском хозяйстве.

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