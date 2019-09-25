Европейский суд отменил санкции ЕС в отношении екс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщил прессекретар Януковича Юрий Кирасир в Facebook.

По мнению Кирасира это якобы подтверждает "незаконность и безосновательность их введения", передает со ссылкой на .

"Решение Европейского суда от 24.09.2019г. об отмене санкций в отношении экс-Президента Украины В.Ф. Януковича за 2018-2019 гг. является подтверждением незаконности и безосновательности их введения органами ЕС и весомым поводом для их скорейшей полной отмены и реабилитации В. Ф. Януковича как незаслуженно пострадавшего от политических преследований как в Украине так в Европейском Союзе", - написал Кирасир.

Кирасир также сообщил, что адвокаты президента Януковича будут добиваться привлечения к уголовной ответственности всех, "кто был причастен к организации его политического преследования и фальсификации дел в отношении него, и восстановления справедливости".

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