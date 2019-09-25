Первая ракетка Украины Элина Свитолина одолела испанскую теннисистку Гарбинье Мугурусу во втором раунде турнира WTA в китайском Ухане, передает со ссылкой на .

Мугуруса активнее начала матч и вырвалась вперед, но после разговора с тренером в средине сета Свитолина сумела переломить ход игры и выиграть со счетом 7:5.

Второй сет лучше начала украинка, в то время как Мугуруса допускала много ошибок и не сумела справиться с оказанным на нее давлением 6:2.

WTA. Ухань (Китай). Второй раунд

Элина Свитолина (Украина) Гарбинье Мугуруса (Испания) 2:0 (7:5, 6:2)

Украинская теннисистка Даяна Ястремская обыграла американку Кристину Макхэйл.

Первый сет сложился для украинки удачно, хотя она и проиграла три гейма на собственных подачах. Макхэйл действовала нелучше, проиграв в первой партии каждый гейм.

В следующем сете Ястремская рисковала уступить американке. При счете 2:3 соперница украинки сделала брэйк на подаче Даяны. Однако Ястремская отыгралась с последующих 2:5, переведя в итоге встречу в тай-брейк, где в напряженной борьбе добыла победу.

Кристина Макхэйл (США) Даяна Ястремская 0:2 (3:6, 6:7)

В следующем раунде Свитолина сыграет с российской теннисисткой Светланой Кузнецовой. Ястремская встретится с победительницей пары Аманда Анисимова Каролина Плишкова.

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