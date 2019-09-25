Чаще только потребители жалуются на навязывание ненужных услуг финансовыми учреждениями, передает со ссылкой на .

Около половины всех жалоб от потребителей на финансовые учреждения, которые поступают в , касающиеся навязывания ненужных услуг - страхование, нотариальных услуг, сообщила пресс-служба регулятора.

Финансовым учреждениям запрещено законодательством навязывать услуги клиентам. В то же время в течение последних 8 лет ни один государственный орган не контролировал соблюдение этого.

В то же время 12 сентября приняла соответствующий закон. сможет регулировать рынок предоставления финуслуг и реагировать на жалобы потребителей.

В Украине с июля 2020-го работу страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй будет регулировать . 12 сентября в целом приняла закон о "сплите". Документ в первом чтении приняли еще в июле 2016-го. Это было одним из требований продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

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