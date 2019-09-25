Один списочник в Верховной Раде обошелся партии "Голос" в более 6 млн грн. Это самое дорогое из всех партий, прошедших в парламент, сообщают в движении "Честно", передает со ссылкой на .

Через 2 месяца после своего создания политсила на внеочередных выборах в получила 5,82% голосов избирателей и провела в парламент 20 народных депутатов: 17 прошли по партийному списку, 3 - как мажоритарщики, напоминают активисты.

Избирательная кампания официально стоила партии 105 млн грн, уступив по объему расходов только "радикалам" и "Слуге народа".

На счет партии поступило 58,4 млн грн. Из них 3,2 млн - от юридических лиц и 55,2 млн - от физических лиц.

С 3,2 млн 2,8 млн внесло ООО "ЭМЕРДЖЕКС КОНСАЛТИНГ". Компания занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управлением. Ее основательницей и руководительницей является Елена Вольская.

Среди физических лиц и ФЛП пожертвования "Голосу" делали работники инвестиционной компании "Драгон Капитал". Они профинансировали партию как физические лица на 6,7 млн грн, что составляет около 11,5% поступлений во II квартале.

Около 8,6 млн поступило от лиц, чьи организации зарегистрированы по одному адресу в . Часть из них так или иначе связана с Андреем Логвиным, соучредителем Kasta.ua.

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