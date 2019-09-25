Прямой контакт президента Украины Владимира Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным выгоден обеим сторонам. Такое мнение в интервью изданию "Гордон" выразил специальный представитель Госдепа по Украине Курт Волкер, передает со ссылкой на .

По его словам, лидеры Франции и Германии не настроены против Украины, как и американский президент Дональд Трамп.

"Я действительно вижу потенциальную выгоду в прямом контакте с Россией. Не считаю, что он должен быть исключительным. Нормандский формат также подходит. Двусторонние американско-российские отношения тоже играют свою роль. Однако состоявшийся недавно обмен пленными произошел в результате прямого контакта между президентом Путиным и президентом Зеленским. Они делегировали этот вопрос своим помощникам, и решение проблемы стало возможным", - отметил Волкер.

Напомним, ранее министр обороны России Сергей Шойгу исключил возможность прямого военного конфликта с Украиной.

"Очень надеюсь, что у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету. Когда-то "экстремистов" в Украине все равно придется останавливать. Жаль только, что это не было сделано раньше", - заявил он.

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