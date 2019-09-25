Использование в биометрических паспортов Украина защитных голографических элементов, изготовленных за рубежом, грубо нарушает законы Украины и этим вопросом должен заняться НАБУ, передает со ссылкой на .

Такое мнение в эфире телеканала "Прямой" заявила журналистка Янина Соколовская.

"О борьбе с коррупцией, во время подготовки к эфиру мне попало на глаза несколько журналистских расследований в отношении полиграфкомбината "Украина". Оказывается прежний председатель этого комбината Максим Степанов и нынешний руководитель Юрий Онищенко в свою офшорку бросают по одному евро с каждого нашего паспорта и из каждой ID-карты, так получается что эта голограмка карты Украины на паспорте и эта голограмка трезубца на ID-карте они, то так получилось, что является частной собственностью этих господ и 3 млрд гривен за последние годы они, как подсчитали журналисты, "наскидывали" и у меня вопрос, где НАБУ в этой ситуации?", заявила знаток.

Янина Соколовская заявила, что указанная Степанович в декларации фирма и оффшорная компания, о которых идет речь, размещенные в Эстонии по одному адресу.

"Люди даже не пытаются что-то скрыть. Люди понимают, что НАБУ никуда не придет и ничего не будет делать. Мне сейчас надо идти делать новый загранпаспорт и я понимаю, что мне "Эврика" нужно отдать на офшорку определенных господ. Возможно, я ошибаюсь и, вероятно, НАБУ также умеет читать и уже расследует о чем пишут журналисты", утверждает она. По словам Соколовской, такие голограммы в паспорте, является собственностью Украины.

В Законе Украины "О Едином государственном демографическом реестре" говорится, что паспорт гражданина Украины и паспорте гражданина Украины для выезда за границу это собственность Украины. Поэтому принадлежность иностранным или отечественным коммерческим компаниям любых прав интеллектуальной собственности на защитные элементы или другие составляющие этих документов по закону недопустимы.

В нарушение закона обратил внимание и ветеран АТО Дмитрий Калинчук. По его словам, использование голографических элементов, изготовленных за рубежом, является нарушением Закона о "О государственной тайне", согласно которому сведения о средствах защиты, технологии и материалы, которыми реализуется защиту бланков документов, удостоверяющих личность или подтверждающих гражданство Украины по бесконтактным электронным носителем, составляет государственную тайну. Разглашение государственной тайны может нанести убыток национальной безопасности Украины и следовательно все перечисленные сведения охраняет государство.

"Иностранная фирма не может разрабатывать или обладать этими сведениями. Степанов, Соколюк и Онищенко не знать этого не могли. Неужели для них оффшорные интересы важнее, чем национальные?", - пишет Дмитрий Калинчук.

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