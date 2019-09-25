Совет национальной безопасности и обороны заявляет, что оснований для введения санкций против телеканалов NewsOne и "112 Украина" не обнаружено, передает со ссылкой на .

Украинское законодательство позволяет вводить санкции против юрлиц-резидентов исключительно в случае их причастности к террористической деятельности. поручил Службе безопасности Украины провести соответствующую проверку указанных в постановлении компаний (ООО "Новости 24 часа", ООО "Партнер ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "Телерадиокомпания" 112-ТВ ", ООО" ТВ Выбор ", ООО" Новый формат ТВ "и ООО" Ариадна ТВ"), пишут Українські новини.

"Службой безопасности Украины фактов, подтверждающих участие указанных юридических лиц к террористической деятельности, не предоставлено", - говорится в ответе .

Оснований для введения санкций не обнаружено.

8 июля призвала немедленно ввести санкции против телеканалов NewsOne и "112 Украина" в соответствии с постановлением Верховного Совета от 4 октября 2018 года. открыла уголовное производство против бенефициарных владельцев телеканала NewsOne по подозрению в финансировании терроризма.

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