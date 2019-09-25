во время визита в проигнорировал российских пропагандистов.

Так, к месту проведения одного из официальных мероприятий приехала съемочная группа телеканала "Россия 1". Журналист спросил, давил ли американский президент Дональд Трамп на Зеленского, но тот не стал общаться с пропагандистом, передает со ссылкой на .

"Понятное дело, что слышал нас, но отвечать не стал", – считает россиянин.

Отметим, случай вызвал бурную реакцию у телеканала . "Я вот честно скажу, что такого я не видел никогда, хотя освещал визиты многих президентов в разные страны. Так как Зеленского охраняют здесь, в Нью-Йорке, не охраняют ни Путина, ни Трампа, не охраняет, больше того скажу, даже Порошенко. К Порошенко можно было спокойно подойти, спокойно что-то спросить. Да, он всякие глупости нам отвечал, но тем не менее, – отвечал. Вокруг Зеленского в три ряда выстроились охранники, при чем не американские, а именно украинские...

Может быть, они боятся, что мы спросим про его связи с Трампом и про Байдена, может быть, просто чего-то опасается", – заявили в эфире росТВ.

Осторожно! Видео снято пропагандистами!

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