Неполитические Сводки
|Журналисты РФ пытались перехватить Зеленского: что из этого получилось
|25.09.2019 07:51
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во время визита в проигнорировал российских пропагандистов.
Так, к месту проведения одного из официальных мероприятий приехала съемочная группа телеканала "Россия 1". Журналист спросил, давил ли американский президент Дональд Трамп на Зеленского, но тот не стал общаться с пропагандистом, передает со ссылкой на .
"Понятное дело, что слышал нас, но отвечать не стал", – считает россиянин.
Отметим, случай вызвал бурную реакцию у телеканала . "Я вот честно скажу, что такого я не видел никогда, хотя освещал визиты многих президентов в разные страны. Так как Зеленского охраняют здесь, в Нью-Йорке, не охраняют ни Путина, ни Трампа, не охраняет, больше того скажу, даже Порошенко. К Порошенко можно было спокойно подойти, спокойно что-то спросить. Да, он всякие глупости нам отвечал, но тем не менее, – отвечал. Вокруг Зеленского в три ряда выстроились охранники, при чем не американские, а именно украинские...
Может быть, они боятся, что мы спросим про его связи с Трампом и про Байдена, может быть, просто чего-то опасается", – заявили в эфире росТВ.
Осторожно! Видео снято пропагандистами!
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