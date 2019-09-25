Лимиты страховых выплат по обязательном страховании автогражданской ответственности увеличены на треть, пишет со ссылкой на .

21 сентября вступило в силу распоряжение Нацкомфинуслуг «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты по вопросам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств».

Размер максимальной компенсации потерпевшим в дорожно-транспортном происшествии подняли на 30% и пересмотрели коэффициенты, которые страховщики используют при расчете стоимости «автогражданки». Эти изменения позволят поднять стоимость автострахования на 20%.

Суммы по таким договорам составляют:

за вред имуществу потерпевших — до 130 тысяч гривен;

за вред жизни и здоровью потерпевших — до 260 тысяч гривен.

Распоряжением также устанавливаются новые значения корректирующих коэффициентов для расчета размера страховых премий по договорам ОСАГО.

В частности, был введен новый корректирующий коэффициент 0,9 для электромобилей и существенно пересмотрен в сторону повышения коэффициент для транспортных средств с иностранной регистрацией (с 2-4 до 5-10).

Изменен принцип определения территориального коэффициента: вместо места регистрации транспортного средства для целей тарификации коэффициент К2 будет устанавливаться по месту регистрации (проживания) собственника транспортного средства (физического лица) или месту нахождения юридического лица, указанного в свидетельстве о регистрации транспортного средства.

Также уменьшили количество тарифных зон с 7 до 6. При определении тарифной зоны вместо критерия количества жителей в населенном пункте прямо указаны названия населенных пунктов, относящихся к той или иной зоне.

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