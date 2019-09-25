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По Крымскому мосту Россия запустила первый поезд
25.09.2019 10:04
По Крымскому мосту Россия запустила первый поезд По теме:

запустила по Крымскому мосту первый дизельный поезд, информирует  со ссылкой на .

На обнародованных в Сети кадрах можно увидеть, как поезд, состоящий из двух вагонов, движется по Крымскому мосту.

Отмечается также, что первыми пассажирами поезда стали председатель совета директоров генерального подрядчика строительства моста – ООО «Строймонтаж» и хозяин ООО «СГМ-Мост» Аркадий Ротенберг, руководители строительства моста и журналисты федеральных СМИ. Как известно, укладка рельсов по Крымскому мосту закончилась в июле месяце. В общей сложности на двухпутной железной дороге было уложено пять тысяч тонн рельсов и свыше 76 тысяч шпал.







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