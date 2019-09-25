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Зеленский в США сделал заявление о НАТО: подробности кулуарной встречи с генсеком НАТО
25.09.2019 10:23
Зеленский в США сделал заявление о НАТО: подробности кулуарной встречи с генсеком НАТО По теме:

Президент встретился с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом на полях Генеральной ассамблеи в Нью-Йорке.

Как сообщает "", об этом говорится в Twitter главы государства, передает .

"Для нас очень важен визит Североатлантического совета в Украину в конце октября. Мы продолжим активное взаимодействие с по реализации структурных реформ в секторе безопасности и обороны в соответствии со стандартами ", - говорится в сообщении.







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