Министр обороны Сергей Шойгу дал первое за много лет полномасштабное интервью. Почему Шойку становится публичным человеком – можно лишь догадываться. Возможно, потому, что подготовка преемника Путина переходит в публичную плоскость, но это интервью надо читать всем, кто сегодня принимает решения в сфере обороны и вообще занимается вопросами безопасности.

Оно еще раз подтверждает, что в их реальности ничего не меняется, и не факт, что изменится, когда Путина не будет. Поэтому нам нужно быть бдительными всегда. В первую очередь, министр обороны России рассказывает о восстановлении и модернизации российской армии. Но в этот рассказ зашито много идеологических моментов. Об этом в своем блоге пишет в медиакритик Диана Дуцик, передает .

Она отмечает, к примеру, Шойгу рассказывает о 2008 годе и «вероломном набег грузинских войск на Южную Осетию…». Именно активное участие России во многих войнах помогло российской армии модернизироваться и учиться в реальных боевых условиях. Шойгу этого и не скрывает, отмечая опыт ведения боевых действий еще и в Сирии.

По словам Дианы Дуцик, об Украине от Шойгу мы не услышали ничего нового. На вопрос: есть ли опасность прямого военного столкновения между армиями России и Украины, Шойгу отвечает, что он надеется, что у новой украинской власти хватит ума не доводить ситуацию до критической и унять экстремистов, которых еще очень много внутри Украины.

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