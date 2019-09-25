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|Итальянский друг Путина неожиданно поддержал Зеленского и санкции против России
|25.09.2019 11:01
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Во вторник, 24 сентября, президент Украины провел на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи встречу с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства, передает со ссылкой на .
Зеленский поздравил Конте с недавним переназначением на должность и формированием нового коалиционного правительства, а также пригласил в Украину.
Отмечается, что стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня. Среди прочего была отмечена активизация сотрудничества в инвестиционной сфере.
Зеленский призвал вкладывать средства в инфраструктуру, в частности порты, и отметил проведение большой приватизации в Украине.
Затронули также вопрос осужденного в Италии гражданина Украины Виталия Маркива. Глава государства отметил, что ожидает всестороннего и объективного рассмотрения этого дела, и предложил создать совместную следственную группу для выяснения обстоятельств смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли.
Также лидеры говорили о важности продолжения санкционной политики в отношении России. Италии отметил, что санкции не могут быть сняты, пока не восстановлена территориальную целостность и суверенитет Украины.