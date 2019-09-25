Ученые выяснили, что употребление чая хотя бы четыре раза в неделю улучшает работу мозга, пишет со ссылкой на и

Исследование проводили специалисты из Национального университета Сингапура вместе с коллегами из Эссекского и Кембриджского университетов (Великобритания).

Специалисты изучили мозг 36 человек старше 60 лет с помощью нейровизуализации, а также собрали данные об их образе жизни, здоровье и психологическом благополучии.

Как оказалось, регулярно пьющие чай люди отличаются лучшей организацией областей мозга, что, в свою очередь, связано с когнитивными способностями.

«Наши результаты являются первым доказательством положительного вклада чаепития в структуру мозга и предполагают, что регулярное употребление чая оказывает защитное действие против возрастного снижения организации мозга», — пояснил руководитель исследовательской группы Фэн Лэй (Feng Lei).

Ученые отмечают, что потребление чая может снизить риск снижения когнитивных функций у пожилых людей.

Так, люди, пившие чай (черный, зеленый или улун) хотя бы четыре раза в неделю, в течение последних 25 лет имели более эффективную структурную организацию мозга.

Ученые проводят аналогию с дорожным движением и предлагают представить, что области мозга — это пункты назначения, а связи между областями мозга — это дороги.

Когда система дорог лучше организована, движение транспортных средств и пассажиров становится более эффективным и использует меньше ресурсов.

«Когда связи между областями мозга более структурированы, обработка информации может выполняться более эффективно», — отметил Фэн Лэй.

Более ранние исследования показали, что потребление чая способствует улучшению настроения и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

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