Трудовой кодекс, который разрабатывается украинской властью, облегчит жизнь работодателям, но создаст ряд неприятностей наемным сотрудникам, пишет со ссылкой на .

Новый Трудовой кодекс, над проектом которого в Верховной Раде сейчас работает часть «Слуга народа», будет гораздо более либерален для работодателей, чем для рабочих. Об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

По словам Третьяковой, окончательный проект документа будет готов через полтора-два месяца и он будет очень либеральным для работодателей.

«Мы уже заблокировали сегодня такой триумфальный поход Трудового кодекса, который был принят в первом чтении Радой предыдущего созыва, чтобы разблокировать в этой сессии внесение своего Трудового кодекса», — сообщает Третьякова.

По её мнению, всё это нужно для того, чтобы работодатели работали над созданием большого количества новых рабочих мест. При этом новый КЗОТ будет в определённой степени теснить права наёмных рабочих. Также Третьякова говорит, что новый Трудовой кодекс призван помогать созданию миллиона новых рабочих мест за ближайшие пять лет.

«Мы будем пытаться создать для вас, для бизнеса, очень простые и дешевые условия открытия и закрытия рабочего места — именно для того, чтобы вы создавали побольше таких рабочих мест в стране… Но это означает, что мы будем немного «наезжать» на права и дискриминировать наемного рабочего» — резюмировала Третьякова.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира