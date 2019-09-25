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|Как узнать IP-адрес: самые простые и быстрые способы
|25.09.2019 12:17
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В большинстве случаев пользователям компьютеров и мобильных гаджетов информация об IP-адресе их девайса не нужна, но случается, что без этих сведений не обойтись, пишет со ссылкой на .
Как в таком случае быстро узнать свой IP-адрес?
Сразу надо определиться, какой IP-адрес вам нужен — внешний или внутренний. В любом случае IP-адрес представляет собой цифровую комбинацию, которая позволяет идентифицировать каждый гаджет и даёт возможность им в сети искать друг друга и обмениваться информацией. Разница лишь в том, что внешний IP-адрес определяет ваше устройство в рамках Интернета, а внутренний IP-адрес — в пределах локальной сети.
Как узнать внешний IP-адрес
Для того, чтобы получить информацию о внешнем IP-адресе, придётся воспользоваться онлайн-сервисами — «Яндекс», WhatIsMyIP, IP-Ping, 2IP или любым другим из множества доступных как с компьютера, так и со смартфона сайтов. Интерфейс таких ресурсов прост и, как правило, искомые сведения представлены сразу же на главной странице без необходимости совершать какие-то дополнительные действия. Важно лишь помнить, что если у вас несколько устройств выходят в Интернет через один роутер, то внешний IP-адрес будет общим для всех.
Как узнать внутренний IP-адрес
На macOS
На компьютерах получить информацию об IP-адресе можно в буквальном смысле в пару кликов. В разделе «Системные настройки» довольно выбрать «Сеть», а там уже легко для каждого конкретного сетевого подключения увидеть необходимые сведения.
На Windows
Для компьютеров с Windows путь к получению данных об IP-адресе чуть более сложный. Сначала в области уведомлений нужно выбрать пункт «Центр управления сетями и общим доступом», в нём кликнуть по «Изменение параметров адаптера», затем кликом правой кнопки по «Состояние» вашего подключения (оно обязательно должно быть активно) открыть меню «Сведения…» и найти IP-адрес.
На Windows 10 всё чуть проще. Там путь к IP-адресу выглядит следующим образом: «Пуск» — «Параметры» — «Сеть и Интернет» — «Состояние» — «Просмотр свойств сети». И опять же здесь нужно выбирать только активные интернет-подключения.
Можно поступить ещё проще, войдя в командную строку в режиме администратора. В ней с с помощью команды ipconfig (не забудьте после неё нажать Enter) легко узнать всё, что вам нужно, о данных подключения вашего компьютера.
На Linux
В любом дистрибутиве довольно единственной команды ifconfig—a в терминале, чтобы получить исчерпывающую информацию обо всех активных подключениях вашего компьютера.
На iOS
В смартфонах информация об IP-адресе находится в разделе Wi-Fi. Рядом с активным подключением есть круглая кнопка, которая открывает раздел с расширенной информацией и среди неё есть сведения об IP-адресе.
На Android
На смартфонах под управлением Android ситуация лишь немногим сложнее, чем на — всё дело в том, что у каждого производителя гаджетом информация о Wi-Fi находится в своих разделах. Когда вы её найдёте, то там же сможете получить и данные о своём IP-адресе.