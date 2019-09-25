Количество звонков в Национальное антикоррупционное бюро выросла в 7-8 раз после обращения президента Владимира Зеленского к гражданам с просьбой сообщить бюро о коррупции чиновников. Об этом говорится в сообщении НАБУ в социальной сети Facebook, передает со ссылкой на .

"В среднем колцентр получает 10-15 звонков ежедневно. 23 сентября в колцентр позвонили 82 человека. Примерно столько же было и на старте работы НАБУ", - сообщает бюро.

Фото: facebook.com

23 сентября граждане жаловались на нарушения социальных, трудовых и земельных прав, ненадлежащее досудебное расследование другими органами, проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также узнавали о подследственность НАБУ и спрашивали контакты других органов по борьбе с коррупцией. В колцентре НАБУ работает 7 человек.

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