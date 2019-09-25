Если быстрый экс-президент пересечет границу Украины, то он должен быть задержан и заключен под стражу в соответствии с приговором Оболонского райсуда .

О правовых аспектах возможного возвращения Януковича в Украину и шансах на отмену приговора рассказал адвокат Ростислав Кравец, передает со ссылкой на .

"В соответствии с требованиями украинского законодательства, г-н Янукович может вернуться, но будет задержан и заключен под стражу. Ему будет избрана мера пресечения. Может, будет какой-то залог. А в случае, если этот приговор вступит в законную силу, то он однозначно будет направлен в пенитенциарные учреждения для отбытия наказания", – разъяснил адвокат.

"На чем, как я понимаю, и настаивают адвокаты г-на Януковича", – уточнил Кравец.

Также, по его словам, отмена приговора возможна, если суд апелляционной или кассационной инстанции признает определенные нарушения норм материального и процессуального права при рассмотрении этого дела Оболонским судом.

"Поэтому, что будет дальше – сложно спрогнозировать", – заключил адвокат.

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