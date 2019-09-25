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|Янукович возвращается: адвокат разъяснил ситуацию с экс-президентом
|25.09.2019 13:14
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Если быстрый экс-президент пересечет границу Украины, то он должен быть задержан и заключен под стражу в соответствии с приговором Оболонского райсуда .
О правовых аспектах возможного возвращения Януковича в Украину и шансах на отмену приговора рассказал адвокат Ростислав Кравец, передает со ссылкой на .
"В соответствии с требованиями украинского законодательства, г-н Янукович может вернуться, но будет задержан и заключен под стражу. Ему будет избрана мера пресечения. Может, будет какой-то залог. А в случае, если этот приговор вступит в законную силу, то он однозначно будет направлен в пенитенциарные учреждения для отбытия наказания", – разъяснил адвокат.однако, допустил он, приговор Оболонского райсуда может быть отменен украинским судом после соответствующего решения Европейского суда по правам человека.
"На чем, как я понимаю, и настаивают адвокаты г-на Януковича", – уточнил Кравец.
Также, по его словам, отмена приговора возможна, если суд апелляционной или кассационной инстанции признает определенные нарушения норм материального и процессуального права при рассмотрении этого дела Оболонским судом."Но я знакомился непосредственно с приговором, подготовленным Оболонским судом. Они ссылались на международную практику, на решение ЕСПЧ. На мой взгляд, процесс был полностью выдержан. Единственный вопрос – что такого опыта нет. И действительно был перенят опыт международных процессов и ЕСПЧ", – отметил Кравец.
"Поэтому, что будет дальше – сложно спрогнозировать", – заключил адвокат.