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|Из ямы достали 14 тел: Аброськин рассказал о страшной находке на Донбассе
|25.09.2019 13:32
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Замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин поделился воспоминании об освобождения украинского Славянска от террористов ДНР. Об этом чиновник рассказал у себя в -аккаунте.
По его словам, он принимал участие в освобождении Славянка, а после того, как остальная ударная группа отправилась на Краматорск, Аброськин в числе прочих остался в городе, чтобы «ликвидировать оставшихся террористов». По его словам, на Славянск было страшно смотреть, ведь в результате боевых действий населённый пункт был практически не приспособен для жизни. Многие административные здания были заминированы либо разрушены, а у части населения не было еды и медикаментов. При этом местные жители сами рассказывали украинским солдатам о зверствах путинских наёмников.
Аброськин и его сослуживцы начали проводить розыскные работы в отношении братьев Павенко, дияконов, которых убили ополченцы. После взятия в плен одного из сепаратистов было выяснено место захоронения. Из ямы достали 14 тел. При этом это было не единственное захоронение, подобных «братских могил» в городе было немало. В свою очередь, террористы самопровозглашённой «ДНР» постоянно пугали жителей Славянска Дмитрием Ярошем и «Правым Сектором», который ест русских детей.
«Вот такая она, жизнь с разных сторон», — резюмировал Аброськин.