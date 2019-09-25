Уже в ближайшее время страна-агрессор намерена собрать своих военных на территории временно оккупированного Донбасса и провести там масштабные военные учения.

Как информируетсо ссылкой на сообщение , уже завтра, 25 сентября на территории Донбасса армия России будет проводить масштабные военные учения, передает .

Ответственными за это будут военные штаба 8-й армии Южного военного округа Вооруженных сил России. Так называемые учения намерены завершить уже 28 сентября. На место проведения мероприятий уже согнали «военных комиссариатов». Кроме того будет проведена полная, а может и частичная мобилизация.

Все жители Востока Украины, которые получили российские паспорта, будут привлечены к данным учениям, прежде только. Ране также сообщалось, что не будет начинать активные действия против армии Украины на фоне подготовки встречи лидеров «Нормандской четверки». Но также существует вероятность того, что террористы намерены захватить новые территории Украины сразу же после того, как отведут технику и войска.

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