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|США унизили дипломатов Лаврова
|25.09.2019 14:28
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Американское посольство в Москве не выдало визы 10 членам российской делегации, которая должна была сопровождать министра иностранных дел Сергея Лаврова при поездке в Нью-Йорк на Генассамблею .
Об этом сообщил сенатор Константин Косачев изданию , передает со ссылкой на
Косачев отметил, что в выдаче визы российским дипломатам не отказывали, их документы просто не вернули вовремя. Паспорта несостоявшихся делегатов до сих пор находятся в американском ведомстве в Москве.
Также сенатор отметил, что утром 24 сентября прибыл во Внуково-2 и должен был попасть на самолет с Лавровым, но визы не получили ни он, ни другие члены делегации. Он предположил, что в российском в этой "беспрецедентной ситуации" обязательно разберутся.
"Разумеется, будут жесткие шаги по линии МИДа", - заявил он.