предлагал дочке Анастасии Заворотнюк Анне прийти к нему на Прямой эфир за десятки миллионов рублей.

За фото Анастасии Заворотнюк и интервью об ее состоянии предложил Анне Заворотнюк 15 миллионов, сообщает со ссылкой на и российские СМИ.

"Редактор Прямого эфира на телеканале Россия 1 предложил дочери Анастасии Заворотнюк 15 млн рублей за участие в программе", - пишет телеграм-канал НеМалахов.

Анна на это предложение ответила, что их семья ни в чем не нуждается, и отказалась от денег, и от позорного интервью.

Напомним, что это не первое предложение такого рода - недавно журналисты предлагали 1 миллион рублей за фото Анастасии Заворотнюк в больнице, и 3 миллиона за интервью в студии.

После того, как новость о "взятке" от Малахова появилась в новостях, дочка Анастасии Заворотнюк опубликовала официальное опровержение слухов, и попросила оставить ее семью в покое.

"Журналисты, оставьте меня и мою семью в покое и спасибо тем людям, кто искренне желает добра", - написала она.

По словам Анны Заворотнюк, , и любые редакторы не обращались к Анне с подобными предложениями. Более того, Анна сказала, что Андрея Малахова их семья знает лично.

Девушка попросила не спекулировать любыми новостями ради хайпа.

"Невыносимо, когда ради шума, ради хайпа используют любую ложь и раздувают грязную сенсацию", - сказала девушка.

Видимо, за неделю цены значительно выросли. Но семья Заворотнюк объявила войну СМИ, и хранит молчание относительно состояния Анастасии.

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