Неполитические Сводки
- Зеленский выступает на Генассамблее ООН
- Флот Путина атакован в водах Арктики, затоплен десантный катер
- Кабмин утвердил проект закона о рынке сельскохозяйственных земель
- Дочке Заворотнюк предложили десятки миллионов - чтоб продала мать
- Беленюк заявил, что готов променять Верховную Раду на Олимпийские игры
|Дочке Заворотнюк предложили десятки миллионов - чтоб продала мать
|25.09.2019 14:47
|
предлагал дочке Анастасии Заворотнюк Анне прийти к нему на Прямой эфир за десятки миллионов рублей.
За фото Анастасии Заворотнюк и интервью об ее состоянии предложил Анне Заворотнюк 15 миллионов, сообщает со ссылкой на и российские СМИ.
"Редактор Прямого эфира на телеканале Россия 1 предложил дочери Анастасии Заворотнюк 15 млн рублей за участие в программе", - пишет телеграм-канал НеМалахов.
Анна на это предложение ответила, что их семья ни в чем не нуждается, и отказалась от денег, и от позорного интервью.
Напомним, что это не первое предложение такого рода - недавно журналисты предлагали 1 миллион рублей за фото Анастасии Заворотнюк в больнице, и 3 миллиона за интервью в студии.
После того, как новость о "взятке" от Малахова появилась в новостях, дочка Анастасии Заворотнюк опубликовала официальное опровержение слухов, и попросила оставить ее семью в покое.
"Журналисты, оставьте меня и мою семью в покое и спасибо тем людям, кто искренне желает добра", - написала она.
По словам Анны Заворотнюк, , и любые редакторы не обращались к Анне с подобными предложениями. Более того, Анна сказала, что Андрея Малахова их семья знает лично.
Девушка попросила не спекулировать любыми новостями ради хайпа.
"Невыносимо, когда ради шума, ради хайпа используют любую ложь и раздувают грязную сенсацию", - сказала девушка.
Видимо, за неделю цены значительно выросли. Но семья Заворотнюк объявила войну СМИ, и хранит молчание относительно состояния Анастасии.