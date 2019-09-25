Необычное ЧП с россиянами произошло на мысе Геллера в Арктике. О нем сообщили в Географической организации.

Десантный катер российского флота затонул в результате атаки моржей, передает со ссылкой на .

«Лодка затонула, но трагедии удалось избежать благодаря оперативным действиям командира загона», — сообщили в Географической организации.

В самом Северном флоте сообщили, что россияне проводили экспедицию на удаленном архипелаге Земля Франца-Йозефа. Они использовали буксир военного флота «Алтай», однако для того чтобы сойти на берег пересели на десантные резиновые лодки. Во время высадки на мысе группу исследователей атаковала самка моржа, которая решила, что в опасности ее детеныши.

При этом в отчете Северного флота нет упоминаний о том, что в результате атаки лодка утонула. Подчеркивается только, что «серьезных неприятностей удалось избежать благодаря четким и слаженным действиям военных Северного флота, которые не смогли отобрать лодку у животных, не нанеся им вреда».

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