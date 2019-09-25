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|Астролог назвал самый капризный знак Зодиака
|25.09.2019 15:24
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Астролог Влад Росс сказал, что из 12 знаков Зодиака самым капризным, семейным и миролюбивым является Рак.
Рожденные под этим знаком люди помешаны на осторожности и безопасности, что иногда переходит все границы, рассказал знаток , передает
По его словам, гороскоп для Рака свидетельствует, что у представителей этого знака всегда преобладают эмоции, и ум уступает чувствам.
"…Раки категорически не любят перемен, для них катастрофа, если меняется мир или привычная для них среда обитания", - добавил астролог.
Росс подчеркнул, что Раки любят читать, фантазировать, умеют талантливо образно писать и при этом всегда стремятся к опрятной и приятной обстановке в доме.