Астролог Влад Росс сказал, что из 12 знаков Зодиака самым капризным, семейным и миролюбивым является Рак.

Рожденные под этим знаком люди помешаны на осторожности и безопасности, что иногда переходит все границы, рассказал знаток , передает

По его словам, гороскоп для Рака свидетельствует, что у представителей этого знака всегда преобладают эмоции, и ум уступает чувствам.

"…Раки категорически не любят перемен, для них катастрофа, если меняется мир или привычная для них среда обитания", - добавил астролог.

Росс подчеркнул, что Раки любят читать, фантазировать, умеют талантливо образно писать и при этом всегда стремятся к опрятной и приятной обстановке в доме.

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