На протяжении всей истории человечество постоянно сталкивается с различными вирусами-убийцами, отличающимися особой устойчивостью к медикаментам.

Иcтории об эпидемиях, которые могут привести к гибели только населения планеты, будоражат сознание и находят отражение не только в СМИ, но и в культуре, пишет со ссылкой на .

На КиноПоиск HD вышел сериал «Горячая зона», который основан на реальных событиях и рассказывает о том, как в 1989 году на территорию попадает вирус Эбола. Об этом и о других самых опасных вирусах — в нашем материале.

Вирус Зика

Впервые вирус Зика обнаружили в 1947 году у обезьян в Уганде, а ещё спустя пять лет были отмечены первые случаи заболевания у людей. Сегодня в общей сложности 86 стран и территорий зарегистрировали случаи инфицирования вирусом.

Основные переносчики Зика — комары рода Aedes, которые распространены в тропических и субтропических районах. После укуса насекомого (пик активности комаров приходится на день) у людей наблюдаются такие симптомы, как высокая температура, сыпь, боль в мышцах и суставах, общее недомогание и головная боль. Инфекция также передается во время беременности, половым путем, при переливании крови и пересадке органов. Вакцины от вируса не существует до сих пор — считается, что болезнь проходит через несколько дней сама собой. Гораздо сложнее обстоит дело во время беременности: Зика может приводить к появлению детей с врожденными пороками развития. У взрослых людей вирус может вызывать синдром Гийена-Барре, который приводит к мышечной слабости и потере чувствительности в ногах или руках.

Вирус Эбола

Симптомы Эболы наступают неожиданно и обычно включают лихорадку, слабость, мышечные и головные боли. Опасный и в 90% случаев смертельный вирус впервые зафиксировали в Конго в 1976 году: вспышка произошла в селении рядом с рекой Эбола, из-за чего вирус и получил такое название.

Считается, что естественными хозяевами инфекции являются фруктовые летучие мыши, а в популяцию человека Эбола попадает в результате тесного контакта с кровью, выделениями и органами инфицированных животных — шимпанзе, горилл и других. От человека к человеку вирус также может попасть через жидкости. Некоторые ученые полагают, что при определенных условиях Эбола может передаваться воздушно-капельным путем: эту же догадку озвучивает в сериале «Горячая зона» и лейтенант Нэнси Джекс (Джулианна Маргулис), которая пытается предотвратить вспышку заболевания в в 80-е годы. Нэнси никто не верит, и ей приходится рискнуть своей жизнью, чтобы спасти всех от смертельной эпидемии.

Вакцину от Эболы в июле 2019 года представили российские ученые из Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» — она успешно прошла клинические испытания и одобрена Минздравом .

Натуральная оспа

В 1980 году Всемирная организация здравоохранения объявила об окончательном искоренении оспы благодаря массовой вакцинации, но за две тысячи лет существования вируса человечество пережило множество смертельных эпидемий оспы. Только за XX век инфекция убила около 300 миллионов человек.

Симптомы оспы появляются через 12−14 дней и включают лихорадочное состояние, недомогание, головную боль, а также сильные боли в области спины. Через 2−3 дня температура спадает и появляется сыпь: сначала на лице, руках и предплечьях, а позднее на туловище. Она оставляет глубокие шрамы на коже и часто ведет к потере зрения.

Натуральная оспа больше не возникает естественным путем, но запасы вируса до сих пор хранятся в двух лабораториях в и в России с высоким уровнем защиты.

ВИЧ

К концу 2018 года в мире насчитывалось примерно 37,9 миллионов человек с ВИЧ-инфекцией. Из них только 79% знали о своем статусе.

Вирус иммунодефицита человека или ВИЧ впервые обнаружили в конце 1980-х. Он поражает иммунную систему и ослабляет системы защиты людей от инфекций и некоторых типов рака. В природе инфекция находится в организме обезьян, не причиняя им вреда, но для людей ее размножение смертельно.

Большинство больных СПИДом инфицировано ВИЧ-1, который относят к ретровирусам. Они попадают в организм через слизистую или раны, после чего начинают убивать иммунные клетки. На сегодняшний день не существует лекарства, излечивающего от ВИЧ-инфекции, но благодаря лечению специальными препаратами вирус можно контролировать и предотвращать его передачу.

Птичий грипп

Высокая температура от 38 °C, сильный кашель, в некоторых случаях тошнота и рвота… Птичий грипп — смертельно опасное заболевание дикой и домашней птицы, которое пришло к нам из Юго-Восточной Азии.

Инфекция передается по воздуху от живой или мертвой птицы к человеку и поражает дыхательные пути. У людей, перенесших болезнь, вырабатывается иммунитет. Но в среднем от вируса погибают примерно 60% инфицированных.

От Птичьего гриппа не существует лекарств, а вакцины формируют к нему иммунитет на короткий срок. Ученые считают, что его невозможно искоренить.

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